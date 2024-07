LIVE Atletica Meeting Lignano Sabbiadoro 2024 in DIRETTA | Weir supera ancora i 21 metri! Personale per Coiro Spanovic ritirata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) 20.16: Al via la prima serie dei 400 piani donne. Queste le protagoniste: 3 25 53.31 52.91 DURAN Milagros 2000 W DOM DOMINICAN REPUBLIC 4 24 53.14 52.90 DRLJACIC Veronika 2001 W CRO CROATIA 5 72 52.42 51.81 VILJOEN Marlie 2000 W RSA SOUTH AFRICA 6 17 52.44 52.33 CIRIC Maja 1989 W35 SRB SERBIA 20.13: In corso la quinta rotazione del lungo. In testa Bedrac con 6.46, poi Monae con 6.43 e Flynn con 6.33, migliore delle azzurre Naldi con 6.22 20.12: Il keniano Kelvin Loti vince gli 800 con 1'46?42, battendo il favorito, il bosniaco Tuka con 1'46?57 e l'azzurro Lazzaro con 1'46?71 20.09: Al via gli 800 maschili. Questi i protagonisti: 1 E 456 1:46.