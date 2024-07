La vicinanza del presidente del comitato romano pro-Trump | Fatto inquietante

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024) “Il tentativo si assassinare Donaldfallito per un solo centimetro è ungrave e. Esprimiamo al leader dei Repubblicani tutta la nostra solidarietà e”. Sono queste le parole usate daldelpro-: “Mostra una situazione di crisi che colpisce gli Stati Uniti, nazione amica e vicina. E' un attentato verso il più che probabile prossimodegli Stati Uniti. Non aggiungiamo altro poiché non siamo complottisti. Riteniamo che gli USA siano parte di un arco geopolitico che si chiama Occidente, nel quale con le nazioni europee ci sono radici religiose, storiche, culturali e politiche comuni. Certo, occorrerebbe quella che un tempo veniva definita una partnership atlantica, cioè una alleanza tra eguali.