Il barbiere degli artisti da Fellini al maestro Henze Bottega aperta nel ’75

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Montepulciano (Siena), 13 luglio 2024 – Chianciano, 1969. Federicoarriva con la sua Maserati Mistral, scende al Gran Hotel e poi varca la soglia del salone Athos, in Piazza Italia, uno dei più rinomati della cittadina termale. Il regista chiede: "Chi è il più giovane? Voglio essere servito da lui". Tocca a Luciano Pallecchi, 20 anni, di Montepulciano, che, da quella temibile prova, inizia la sua carriera di. "Nel 1975, con un po’ di coraggio, apro la miaa Montepulciano, in Via Garibaldi, ora Via dell’Opio nel Corso, a pochi metri dal Teatro Poliziano e da Piazza Grande" ricorda Pallecchi, tuttora in piena attività. "La vicinanza con i principali luoghi di spettacolo del Cantiere Internazionale d’arte (che inizia nel 1976, 25 luglio-8 agosto) è la mia fortuna: ilHans Werner, fondatore del festival, diventa mio assiduo cliente, immancabilmente accompagnato dal suo assistente Fausto Moroni.