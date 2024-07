Handanovic tanti auguri l’Inter | 3 caratteristiche lo hanno contraddistinto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Buon compleanno a Samir. L’ex portiere e capitano delspegne oggi 40 candeline e il club l’omaggia in questo modo. BUON COMPLEANNO – Traguardo importante per Samir. L’ex portiere e capitano nerazzurro che ha vestito la maglia delper più di una decade, oggi festeggia il suo 40esimo compleanno essendo nato il 14 luglio del 1984 a Lubiana. Dieci anni in maglia nerazzurra durante i quali Samir ha collezionato 455 presenze, raggiungendo Ivan Cordoba in decima posizione nella classifica delle presenze all-time del Club: 455 partite in cui è riuscito a mantenere la porta inviolata in 166 occasioni. Affidabilità, leadership e grande tecnica sono leche loin nerazzurro e grazie alle quali è stato determinante nella conquista di 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.