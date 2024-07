Diabete ecco chi è a rischio di sviluppare la malattia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 14 luglio 2024)quello che è emerso da uno studio condotto sulla: individuati i soggetti che rischiano maggiormente di svilupparlo Ilrappresenta una delle sfide sanitarie più rilevanti del nostro tempo, con un impatto crescente sulla popolazione italiana. Un recente rapporto presentato in Senato a Roma durante il 17esimo Italian Barometers Summit ha gettato luce sui fattori socio-demografici che aumentano ildiquesta patologia.-Ansa- Notizie.comSecondo lo studio, l’età avanzata emerge come uno dei principali fattori di. Gli individui oltre i 74 anni hanno unquasi 8 volte superiore rispetto ai soggetti tra i 45 e i 54 anni. Anche il sesso gioca un ruolo determinante: gli uomini sono esposti a un pericolo maggiore del 40% in confronto alle donne della stessa fascia d’età.