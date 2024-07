Copa America finale Argentina-Colombia | formazioni orario e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Miami (Stati Uniti), 14 luglio 2024 – Ultimi 90’ – se non ci sarà bisogno di supplementari e rigori – per decidere chi traalzerà al cielo la2024. Unainedita, che si disputerà all’Hard Rock Stadium di Miami, quando in Italia saranno le 2 di notte di lunedì 15 luglio (diretta su Sportitalia e Mola TV). Trascinata da Messi – alla sua decimain Nazionale – e Lautaro Martinez, attutale capocannoniere della manifestazione con 4 reti, l’Albiceleste si presenta a questo appuntamento da squadra campione in carica, imbattuta e con una difesa che ha concesso due sole reti a fronte delle 8 segnate. Dall’altra parte c’è però unache è in striscia positiva da ben 28 partite (non perde dal 2022) e punta su un attacco particolarmente prolifico (12 le reti sin qui siglate dai “Cafeteros”) per cercare di ritrovare la vittoria della, che manca dall’ormai lontano 2001.