Attentato a Trump da Biden a Xi | tutte le reazioni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 14 luglio 2024) Numerose ledel mondo politico internazionale all'subìto da Donald. Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha dichiarato: "Sono felice di sapere che è al sicuro e sta bene. Prego per lui, per la sua famiglia e per tutti i presenti al comizio. Non c'è posto per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come nazione per condannarla". "Sono profondamente scioccata dalla sparatoria avvenuta durante il comizio elettorale dell'ex presidente. Auguro a Donalduna pronta guarigione e porgo le mie condoglianze alla famiglia della vittima innocente", ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. "La violenza politica - ha aggiunto - non ha posto in una democrazia". "Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso la sua solidarietà all'ex presidente degli Stati Uniti Donaldin seguito alla sparatoria avvenuta al comizio in Pennsylvania".