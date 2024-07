Zironi | Così rifiorisce la città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Sulla via Emilia e in piazzetta Guazzaloca, in pieno centro storico, c’è la Gioielleria. "Parliamo di un’iniziativa molto interessante – racconta Mauro–. I negozi presidiano la: dove ci sono attività, la zona, perché ci sono vetrine, luci e clienti. Un punto importante per la comunità". Nei confronti dei cittadini, "siamo sempre molto attenti, perciò in caso di bisogno saremmo pronti ad accogliere chiunque e disponibili nel dare il nostro contributo". I due punti vendita si trovano in luoghi tranquilli. "In via d’Azeglio l’area è presidiata con frequenza dalle pattuglie e dagli agenti – conclude il gioielliere –. Anche in Santa Viola lo scenario è tranquillo. Ma vigiliamo comunque in due alla porta d’ingresso".