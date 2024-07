UFFICIALE – L’ex Inter Blanc batte l’ex Milan Pioli | sua la panchina dell’Al-Ittihad

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024)è il nuovo allenatore, adesso c’è anche l’ufficialità. Il tecnico francese, tra l’altro un ex, affronterà proprio i nerazzurri nell’amichevole in programma il 7 agosto a Monza. Di seguito l’ufficialità del club sauditaVENTO DECISIVO – Laurentha battuto Stefano: non parliamo di un derby tra exed ex, bensì dellache sembrava ormai destinata alallenatore rossonero. Poi, secondo diversi rumors, si è opposto Karim Benzema, stella del club saudita, che avrebbe visto meglio l’arrivolenatore francese, suo connazionale. E così è stato.è il nuovo allenatore: beffatoSFIDA CON IL PASSATO – La parola di Benzema evidentemente conta molto di più di qualsiasi altra cosa perchéè stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore