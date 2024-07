Ucciso da un malore a Londra Lasciato in strada per sei ore e derubato da un poliziotto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Civitanova, 13 luglio 2024 – Un agente della polizia metropolitana diaccusato di furto di denaro sottratto dal portafoglio di Claudio Gaetani mentre giaceva cadavere su unadi, colpito da infarto la mattina dell’8 settembre del 2022. È il risvolto incredibile di una vicenda che coinvolse emotivamente Civitanova, perché in tanti conoscevano il 45enne. Ma che una inchiesta fosse stata aperta sulla condotta di un agente nessuno in città lo sapeva. Le notizie pubblicate sulla stampa anglosassone (The Mirror, the Times, the Telegraph) sono arrivate veicolate dagli amici di Claudio, che vivono ae che la denuncia per i soldi spariti l’avevano presentata diciassette mesi fa. Ilavrebbe rubato 170 sterline in contanti dal portamonete di Gaetani, colpito da infarto mentre pedalava su unadella capitale eper sei ore steso sull’asfalto mentre si attendeva l’arrivo del coroner.