(Di sabato 13 luglio 2024) Un uomoha scatenato in caos qualche giorno fa a Long Island, nello Stato di New York. Un autista che aveva alzato troppo il gomito, mentre era alla guida della propria vettura, si è andato a schiantare contro ladi undi. Uno schianto che non solo ha provocato ingenti danni alla struttura, ma che si è rivelato fatale per alcuni dei presenti. Jiancai Chen, di 37 anni, Yan Xu, di 41 e Meizi Zhang, di 50, originari del Quuens, sono solo alcune delle vittime della Chevrolet Traverse. A queste si deve aggiungere anche l’agente della polizia, Emilia Rennhack, di Deer Park. Un uomounacon la macchina (Screenshot YouTube) – Notizie.comQuest’ultima, raccontano i media, si era recata lì fuori servizio per prepararsi al matrimonio di un suo collega che si è svolto poi pochi giorni dopo.