Traffico Roma del 13-07-2024 ore 09 | 00

(Di sabato 13 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità a Trastevere Sono in programma Ma nuovi interventi sulle alberature piccole aree verdi pertanto da oggi e fino a lunedì 15 luglio in fascia oraria 717 modifiche alla viabilità tra Piazza Sonnino Viale Trastevere e Piazza Mastai ricordiamo presso l’ippodromo delle Capannelle la manifestazione Rock infino al 27 luglio possibili difficoltà di circolazione in tutta l’area circostante durante la flusso e deflusso degli spettatori resta chiusa per smottamento via Ardeatina tra via Appia Antica & via delle Sette Chiese In collaborazione con Luce Verde infomobilità