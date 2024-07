Si infortuna alla caviglia mentre pulisce il bosco | soccorso dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Bacchereto (Prato), 13 luglio 2024 – Si è fatto malepuliva ile per questo non riusciva più a muoversi. Ideldi Prato sono intervenuti questa mattina alle 11 circa in località Bacchereto, zona ex cava, per un uomo in difficoltà. Il ferito è stato stabilizzato e recuperato tramite manovre Speleo Alpino Fluviale e riportato sulla strada sovrastante il punto dell’infortunio. Sul posto, oltresquadra proveniente dsede centrale ed il mezzo Saf in supporto, due ambulanze del 118, di cui una con infermiere a bordo e la polizia municipale per regolare il traffico. La strada è rimasta chiusa durante le fasi del recupero . .