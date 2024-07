Schermidori sospesi l’avvocato dell’atleta che ha denunciato la violenza | Meglio tardi che mai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Siena, 13 luglio 2024 – ''che mai, da oltre un anno avevo chiesto l'allontanamento per i due atleti tesserati della Federazione italiana Scherma''. Così all'Adnkronos l'avvocato Luciano Guidarelli che assiste un'atleta di scherma che haunasessuale di gruppo tra il 4 e 5 agosto 2023, quando era minorenne, da due atleti della Federscherma in un ritiro a Chianciano Terme e su cui la Procura di Siena ha annunciato la conclusione delle indagini. Per i due atleti, indagati per l'accusa disessuale di gruppo, ieri il tribunale federale ha disposto la ''sospensione cautelare da ogni attività in seno alla Fis''. ''Finalmente hanno preso una posizione, fino a poco tempo fa dicevano che i due atleti erano estranei alla vicenda - prosegue Guidarelli - anche se dopo la conclusione delle indagini da parte della procura ordinaria si tratta più che altro di un gesto dovuto.