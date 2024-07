Rosita Copioli | I love Yeats il genio che turbava la cultura italiana

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 13 luglio 2024) Quasi si scusa quando si definisce “eclettica”, come a giustificarsi dell’ottavo peccato capitale nell’epoca dello specialismo assolutista. Si scusa con quelli “che non sanno mai dove collocarmi”, perché questa signora riminese ma nativa di Riccione è poetessa e saggista, è stata animatrice della rivista ‘L’altro versante’ dal ’79 all’89, traduttrice, consulente editoriale, amica di Federico Fellini, Sergio Zavoli, Pietro Citati (che la fregiò di un capitolo ne ‘La ragazza dagli occhi d’oro’). Allieva di Luciano Anceschi, cacciatrice di inediti leopardiani, ha volto in italiano tutti i frammenti di Saffo ma si è occupata anche di Goethe e Flaubert, del molto amato Boiardo su cui presto uscirà un libro illustrato da Mimmo Paladino, ma soprattutto– che, dimenticavamo, curò anche il convegno mostra al Senato sul ‘Casanova’ di Fellini e i relativi Atti – è devotissima studiosa del poeta, premio Nobel per la letteratura nel 1923, cui ha dedicato varie traduzioni e l’ultimo suo volume ‘William Butler- Omero in Irlanda’ per le Edizioni Ares.