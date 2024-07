Riti Settennali oggi la conferenza di presentazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: 7 minutiNella mattinata di, 13 luglio 2024, presso l’aula Giovani Paolo II, in via Paolo VI 21, si è tenuta lastampa dideidi penitenza in onore dell’Assunta, che si celebreranno a Guardia Sanframondi (BN) dal 19 al 25 agosto 2024. Come per la scorsa edizione, si è deciso di organizzare un momento per introdurre la stampa a un evento di grande complessità e articolazione. Laè stata moderata da don Nicola Pigna, e ha visto gli interventi del Parroco di Guardia Sanframondi, P. Giustino Di Santo d. O., del Sindaco, Dott. Raffaele Di Lonardo, del decano dei comitati rionali, Antonio di Virgilio, dal Prof. Marino Niola, antropologo e professore ordinario presso l’Università Suor Orsola Benincasa (NA), e di S.