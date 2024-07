Pene tra 12 e 34 anni per l' omicidio di Villavicencio in Ecuador

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Cinque imputati per l'del candidato alla presidenza dell', Fernando, sono stati condannati in primo grado acomprese tra i 12 e i 34di carcere. L'assassinio era avvenuto il 9 agosto scorso, quando il giornalista ed esponente politico era stato colpito a morte mentre lasciava un comizio elettorale. Secondo i giudici, almeno due degli imputati appartengono alla banda criminale dei Los Lobos, una delle 22 gang indicate come organizzazioni terroriste dal presidente Daniel Noboa. Stando alle ricostruzioni, a dare l'ordine di uccideredal carcere era stato Carlos Angulo, noto come 'El Invisible', mentre Laura Dayanara Castillo era responsabile della logistica. I due sono stati condannati a 34e otto mesi.