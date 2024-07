Nicole Berlusconi imputata per diffamazione | la nipote del Cavaliere e false accuse per maltrattamento di animali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Il pubblico ministero della Procura di Bergamo Giancarlo Mancusi ha chiesto il rinvio a giudizio didell’ex leader di Forza Italia, fondatrice di una onlussta, in relazione alledidiche la donna, nell’aprile 2023, avrebbe rivolto al centro ippico di Mapello, poi risultate infondate e prive di rilevanza penale e quindi archiviate dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo Federica Gaudino dopo pochi mesi, nel luglio 2023. Ma il danno d’immagine per il centro ippico bergamasco era stato notevole. Ora quellehanno fatto finire in tribunale in veste di indagata ladi Silvio. L’udienza preliminare è stata fissata per il 28 gennaio 2025.