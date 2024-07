La sostenibile leggerezza del Coldplay | vi raccontiamo il live di Roma uno show futuribile paraculo ma non troppo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Avete voluto i? Pedalate. In fondo al prato dell’Olimpico trovate le bici che producono elettricità, servono a ricaricare l’energia per il palco. In alternativa, si può saltare sui tappeti ergodinamici, anche quella è tutta corrente green. Il concerto di Chris Martin & Co. non è gym a buon mercato, bensì un formidabile laboratorio creativo dove l’ultrapop immagina un mondo che (ancora) non c’è. Ladella musica dei quattro londinesi è la colonna sonora di un’agenda programmatica per ridisegnare il pianeta. Però facendo una festa della madonna, perché qui a, in questo poker di, è come ovunque: unosontuoso, tecnologicamente, inclusivo,ma non, e una mezza tacca di retorica ci sta, per fare un pieno di buonumore.