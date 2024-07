Jasmine Paolini sfiora la luna Perde la finale a Wimbledon in tre set con la ceca Krejcikova

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024)lain tre set con laHato la. È andata vicinissimo a scrivere una pagina indelebile della storia del tennis e dello sport italiano. Non ce l’ha fatta a iscrivere il proprio nome in quella sequenza in cui non figurano nomi italiani. Ha perso ladi. La coppa è andata allain tre set. Sono state brave tutt’e due. Di più la. Che ha cominciato benissimo. Ha stravinto il primo set. Poi ha avuto un black-out e ha perso il secondo. E sul tre pari del terzo set è tornata ad accelerare e ha vinto. Il suo tennis è cresciuto nel momento decisivo. Un doppio fallo dell’azzurra ha sancito la fuga della rivale. Che ha finito col vincere 6-4 al terzo set al terzo matchpoint.