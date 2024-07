Incendio sulla Pontina | in fiamme sterpaglie vicino al Campo Rom di Castel Romano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 13 luglio 2024) Roma, 13 luglio 2024 – Dalle ore 11:00 circa, due squadre dei Vigili del fuoco e due Autobotti con l'ausilio di ulteriori due moduli ant, stanno intervenendoSS148direzione Roma altezzaRom, per un vastodi. Sul posto è stato inviato anche il DOS (Direzione Operazioni di Spegnimento) per salvaguardare la vegetazione circostante.