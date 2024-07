Gli Obama in campo al posto di Biden? Suggestioni il motivo a otto zeri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) Nel partito democratico c'è "una fifa blu", afferma Alan Friedman, perché i sondaggi nazionali danno Joee Donald Trump "testa a testa", ma pesano le gaffes del presidente, gli attacchi dei media un tempo amici come il New York Times e delle celebrità come George Cloney. Il giornalista americano è intervenuto nella puntata di sabato 13 luglio di Coffee Break. Insomma, cresce il pressing per un ritiro della candidatura. "Non credo chesia malato, è che è un gaffeur, anche 40 anni fa quando era senatore faceva queste gaffes", commenta Friedman. Tuttavia la strada sembra segnata. I democratici possono vincere con Kamala Harris? È concreta l'ipotesi che porta a Baracko alla moglie Michelle? "È una suggestione, la candidatura dinon esiste - spiega il giornalista - In America c'è qualcuno che sogna Michellecandidata, che sicuramente batterebbe Trump molto facilmente.