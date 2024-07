Giorgio Mulé | Nazionale italiana vergognosa con l’emendamento faremo uscire il calcio dal Medioevo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2024), vicepresidente della Camera, ha svelato nuovi dettagli sul suo emendamento per garantire l’autonomia della Leghe professionistiche rispetto alle federazioni con l’obiettivo di dare maggior peso alla Serie A nella Figc. La situazione è stata spiegata proprio dain una lunga intervista pubblicata da ‘Il Corriere della Sera’. “Vota ed è rappresentata per il 12%, eppure fa girare il sistema e accende interesse sul nostro. Non è possibile. Dobbiamodal”. “La Serie A paga 1.2 miliardi di euro in tasse. Fa girare i soldi della mutualità. Accende interesse sul nostro. Ma vota ed è rappresentata in Figc per il 12%. È mai possibile? Il mio sforzo nasce da questa considerazione. E vi dirò di più: non con l’idea di colpire Gravina, l’ho presentato il 25 giugno, prima del disastro degli Europei”.