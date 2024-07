FOTO Benevento presentate le nuove maglie | la prima evoca un ricordo indimenticabile per la Strega

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella consueta cornice del “Ciro Vigorito” ilha svelato ai propri tifosi leche laindosserà per la stagione 2024-25 ancora una volta griffate Nike. L’attesa era tanta tra i numerosi supporter che hanno affollato la Curva Sud, l’unica aperta al pubblico e non è certo mancato un importante colpo d’occhio con il tappeto blù posizionato proprio davanti il settore da sempre più caliente del catino sannita. Rispetto allo scorso anno quando i gruppi organizzati della Curva Sud avevano preferito disertare la presentazione esprimendo il loro pensiero attraverso un chiaro striscione “La maglia va onorata non soltanto presentata“ quest’anno si è respirato un clima di grande entusiasmo e una nuova simbiosi tra squadra e tifosi.