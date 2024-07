Da via XXVII Aprile alle Cascine blitz anti droga | due in manette

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Firenze, 13 luglio 2024 - Pugno duro contro il fenomeno dello spaccio in varie zone di Firenze. I carabinieri hanno arrestato due uomini, entrambi marocchini, un 25enne e un 36enne, ritenuti di essersi resi responsabili, in due distinte occasioni, del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella notte di giovedì i militari, mentre transitavano lungo la centrale via, hanno proceduto al controllo del 25enne che, all’esito del controllo, è stato trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti: circa 25 grammi di hashish e 8 grammi di cocaina, di cui una parte già suddivisa in dosi pronte per la cessione. Il 25enne, che aveva addosso anche un’ingente somma di denaro, ritenuta provento di una pregressa attività di spaccio, è stato arrestato.