Claudio Gaetani l’attore ucciso da un infarto a Londra | lasciato in strada e derubato da un poliziotto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024), un noto attore, regista e professore universitario di Civitanova, è morto all’età di 45 anni aa causa di un, mentre era in viaggio per incontrare la fidanzata e gli amici. Il suo corpo è rimasto sullaper almeno sei ore prima che un’agenzia funebre lo rimuovesse. Durante questo periodo, un agente della polizia metropolitana è stato accusato di aver rubato tutti i soldi dal portafogli di.Leggi anche: Milano, turista 18enne violentata in ostello mentre dorme: arrestato un uomo I soldi mancanti La morte dirisale a settembre 2022, ma solo di recente l’agente è stato accusato di abuso d’ufficio in relazione al furto. Gli amici di, che dovevano ospitarlo a, hanno notato la mancanza di 200 euro, cheaveva cambiato prima del viaggio.