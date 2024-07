Alla Reggia di Caserta il City’Scape Award 2024

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadiha vinto ilper il piano di gestione e conservazione programmata del Parco reale e i due progetti guida: la riqualificazione della Via d’Acqua attraverso il rinnovo del primo filare dei lecci e la gestione sostenibile delle praterie del Parco reale. Durante ilSymposium, nella preziosa cornice del Salone d’Onore della Triennale di Milano, è stato consegnato l’ambito riconoscimento al direttore Tiziana Maffei. Sono stati oltre 240 i progetti valutati dgiuria, provenienti da tutto il mondo. Laha vinto nella sezione interventi parchi e giardini storici, ex aequo con il Parco archeologico di Pompei. Lasta portando avanti da alcuni anni la propria attività ponendo sempre maggiore attenzione al proprio patrimonio naturale, fragile eredità da salvaguardare in relazione alle sue caratteristiche identitarie, alle problematiche di sicurezza, ai cambiamenti climatici,sostenibilità epropria responsabilità verso le generazioni future individuando e consolidando un metodo di lavoro rigoroso, che nell’operare in un’ottica interdisciplinare, pianifica un programma di gestione.