Alex Marangon l' ultimo addio | ai funerali musica e palloncini Continuano le indagini

(Di sabato 13 luglio 2024) Oggi, a Marcon, nel Veneziano, si sono celebrati idi, il barista 25enne trovato senza vita il 2 luglio dopo un rito sciamanico. Due le ceromonie, una religiosa e una laica, per ricordare il giovane. Al termine della messa, all'esterno della chiesa, gli amici gli hanno dedicato musiche e danze, facendo volare in aria dei. Sono stati accesi dei fumogeni colorati ed è stata lanciata in aria terra indiana colorata, secondo i riti orientali. Sulla morte del ragazzo restano ancora tanti punti oscuri da chiarire. Ieri il sopralluogo svolto dalle squadre dei Vigili del fuoco, per capire cosa sia realmente accaduto sul terrazzamento di pietra che chiude il giardino davanti all'ex abbazia Santa Bona di Vidor, è durato oltre quattro ore e non ha portato alla raccolta di nuovi elementi.