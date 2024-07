Agente Thiago Motta | Tante proposte ma scegliere la Juventus è stato semplice

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) “si è tuffato molto bene nel nuovo ambiente, è contento di essere in un club con pochi eguali al mondo. Il suo entusiasmo è ai massimi livelli ed è convinto di poter ottenere risultati immediati”. Lo ha detto l’di, Alessandro Canovi, in un’intervista a Rai Due: “Sonocontattato da più parti per parlare di. La scelta dellaè stata però molto, del resto è uno dei club migliori al mondo. Giuntoli sa comunicare molto bene le proprie idee, non èdifficile capirsi.fino ad aprile ha pensato esclusivamente al Bologna. C’erano anche altri club interessati, il contratto èfirmato soltanto il 14 giugno”.: “, mala” SportFace.