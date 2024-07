Addio Michele 21enne travolto da quattro tir in autostrada Denunciato un camionista

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Nella mattina dell'11 luglio, sull'Brebemi all'altezza di Antegnate, provincia di Bergamo,Luzzardi, un giovane di 21 anni residente a Castelcovati, è stato vittima di un incidente mortale che ha visto coinvolti bencamion. La dinamica Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Chiari, l'incidente è avvenuto intorno alle 4:30 del 10 luglio. Luzzardi, alla guida della sua Volkswagen Polo, stava tornando a casa quando, per cause ancora sotto indagine, ha perso il controllo del veicolo. L'auto ha urtato violentemente il guardrail di sinistra, ribaltandosi sul fianco e catapultando il giovane sulla carreggiata.