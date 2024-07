Se non sai come dirlo dillo in siciliano | i segreti del fenomeno Instagram #siciliansays che insegna anche a britannici e americani i segreti del dialetto siculo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) E pensare che tutto è nato per un omaggio sentimentale, legato a una figura importante della sua famiglia. Poi piano pianosuha iniziato ad ingranare fino a raggiungere, ad oggi, 183mila follower. La formula è semplice e la spiega bene l’ideatore della pagina, Giacomo Moceri, nel suo libro “Amunì. Let’s go – Se non saiin” (Giunti Editore). “Non sono un linguista né unlogo – premette Moceri -, sin dal primo post ciò su cui mi sono maggiormente concentrato è stato trovare il modo per tradurre alla lettera e poi spiegare in inglese il significato delle parole ed espressioni più emblematiche delcon lo scopo di renderle universali e comprensibili a chiunque”. E ancora: “Quando nel marzo del 2019 ho pubblicato suil primo post, non avrei mai potuto immaginare che un giorno mi sarei ritrovato a raccogliere alcuni tra i contenuti più iconici in un libro.