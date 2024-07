Non do il mio appoggio a Biden | il più grave dei tradimenti per Sleepy Joe è finita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il leader di minoranza alla Camera, il Democratico Hakeem Jeffries, non ha dato il sostegno a Joenel corso dell'incontro avvenuto giovedì sera. Lo riporta la Cnn, che cita persone presenti all'incontro. Questa scelta, se confermata, può rappresentare un altro colpo alla candidatura del presidente degli Stati Uniti. Intanto alcuni finanziatori del Partito Democratico si preparano a trattenere circa 90 mln di dollari di fondi destinati a un comitato di azione politica (Pac) a favore di Joe, Future Forward, a causa dei timori sullo stato del presidente ultraottantenne, in corsa per la rielezione contro Donald Trump. Lo riporta il New York Times. Lo stop ai contributi segue la performance «disastrosa» del presidente nel dibattito con Trump il mese scorso, mentre la lista degli esponenti Democratici che chiedono al presidente di ritirarsi si allunga.