Nepal tre autobus travolti da una valanga | 66 dispersi e un morto Sopravvissuti in tre

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sessantasei persone sono disperse indopo che glisui quali stavano viaggiando sono statida unanei pressi di un’autostrada e fatti precipitare in un fiume in piena. È successo attorno alle tre del mattino di venerdì nella zona di Simaltal, a circa 12o chilometri a ovest della capitale Kathmandu. Il primotrasportava 24 persone, mentre il secondo 42. Isono tre, ora in ospedale: sono riusciti a salvarsi saltando fuori dall’e nuotando fino a riva. In un momento successivo un terzoè stato colpito da un’altra frana, che ha ucciso l’autista. Le operazioni di recupero sono ostacolate dalla pioggia: diverse strade di collegamento sono state interrotte da frane, il che rende ancora più difficili gli interventi di salvataggio.