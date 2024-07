Napoli Buongiorno dopo le visite mediche | Conte mi ha caricato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Cosa mi ha dettoprima dell’Europeo? Era carico, mi ha. Ci siamo sentiti spesso in questo periodo. Sono carico, sempre!”. Sono le prime parole di Alessandroaver terminato lein vista del suo arrivo al. Il difensore ex Torino questa mattina si è presentato a Villa Stuart e ora andrà a firmare il contratto con il club partenopeo.arriva dai granata per 35 milioni più 5 di bonus pagati dale firmerà un contratto di cinque anni, con una clausola da 70 milioni che dovrebbe essere validail terzo anno.le: “mi ha” SportFace. .