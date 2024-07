Lavoro il Consorzio di bonifica Medio Valdarno assume escavatoristi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Firenze, 12 luglio 2024 – Ildia tempo pieno e indeterminato per due operai addetti abitualmente agli escavatori e alla conduzione delle macchine operatrici complesse. La sede disarà una delle sedi operative del, ovvero Osmannoro (Sesto Fiorentino), Catena (Quarrata) e Baccaiano (Montespertoli), ferma restando la possibilità di essere assegnato temporaneamente o definitivamente anche a qualunque altra sede, per ragioni tecniche, organizzative e produttive. Le mansioni che i due operai andranno a svolgere saranno di conduzione di escavatori e macchine operatrici complesse delle quali cureranno anche la manutenzione e le piccole riparazioni. I requisiti Per candidarsi sono richiesti maggiore età, possesso della patente di guida B, sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da normativa vigente, almeno due anni di esperienza nella mansione e attestato di abilitazione alla conduzione di trattori agricoli e forestali gommati.