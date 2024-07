Ho rotto la latrina dell' obitorio per costringere il comune a rifarmela nuova

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Laè rotta. Si è messo un cartello “fuori uso”. Qualcuno con ironia fuori posto ha aggiunto “per lutto”. A quel punto mi sono offeso. Avevamo ancora unaalla turca con catena e manico di bachelite e con cassone d’acqua in alto. L’ho rotta apposta, così ilè costretto a farmela più bella e. Purtroppo loro hanno capito il dolo, e mi lasciano da anni senza servizi igienici. Io mi arrangio. Il problema è più per i parenti. Il cesso più vicino è a quattro chilometri dall’, in un bar gestito dalla mafia. Lungo il viale ci sono altri bar (circa dieci) più vicini, ma tutti hanno lafuori servizio. A volte li mando presso una piscina abbandonata, confiscata alla ’ndrangheta con villetta annessa, che però è occupata da abusivi.