Formiche sul letto bagno in un metro quadro una stanza piccola e buia a 638 euro per una settimana | la vacanza da incubo di due turisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Andare inè un momento di relax sacrosanto, dopo mesi di lavoro e di stress cittadino. Ma a una coppia di Roma che ha deciso di andare al mare a Rivabella di Rimini non è andata benissimo. I due hanno scelto un hotel a 3 stelle e hanno pagato anticipatamente 319a persona per unaper un totale di 638. Ma le cose non sono andate per il verso giusto sin dall’inizio, da qui la denuncia a Federconsumatori: “La reception non c’è, sul divano e sulle poche poltroncine abbandonate sullo sfondo, collocate chissà perché dietro un vecchio tavolo da biliardo che sembra aver fatto la guerra, dei drappi polverosi che non invogliano ad accomodarsi”. Poi l’amara sorpresa in camera: “Piccolissima,, con arredo precario, improvvisato, insufficiente.