Ex Milan Yonghong Li nei guai per oltre 170 milioni di euro di debiti non pagati  Il caso

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’ex proprietario delLi è finito neiper non aver pagato170didiVi ricordateLi, l’ex proprietario delche acquistò il club di via Aldo Rossi nel 2017? Ecco, è finito nuovamente neia causa del mancato pagamento diper 170diad alcuni fondi d’investimento. A riportare la notizia è il noto giornale finanziario Bloomberg, secondo cui l’imprenditore cinese sarebbe anche stato citato in giudizio per operazioni precedenti all’acquisto della società rossonera. Sono state presentate cinque richieste contro la Rossoneri Advance Co. Ltd., riguardanti un totale di 187di dollari (al cambio circa 170di) didovuti e non pagati: i cinque querelanti pretendono il pagamento del debito, più i danni e gli interessi maturati dal 2017 a oggi.