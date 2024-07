Euphoria 3 | annunciati l' inizio delle riprese e il ritorno del cast principale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 12 luglio 2024) HBO ha rivelato che la terza stagione del teen drama entrerà in produzione quest'anno e che vedrà ildel. Le possibilità chevada in onda con la terza stagione l'anno prossimo sono aumentate dopo che la HBO ha rivelato che il teen drama entrerà in produzione a gennaio. A marzo Deadline aveva riportato che i piani di ripresa della serie creata da Sam Levinson erano stati rimandati, in quanto Levinson stava ancora lavorando alla sceneggiatura. Ora il canale ha annunciato che leinizieranno all'del prossimo anno con ildi tutto il. Inoltre, ci si aspetta un salto temporale tra le seconda e la terza stagione. Al momento dell'annuncio, a marzo, ai membri del .