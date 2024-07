Corriere dello Sport – Mikautadze il Monaco brucia la Roma | accordo ormai chiuso

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 12 luglio 2024) 2024-07-12 00:58:03 Il: Georgesè a un passo dall’con il. L’attaccante georgiano del Metz era corteggiato da tempo anche dalla, ma il club del Principato ha sferrato l’offensiva decisiva nelle ultime ore. L’, mancano solo alcuni dettagli e nelle prossime ore è atteso l’annuncio ufficiale., punta centrale di 23 anni, è reduce dall’Europeo con la Georgia, chiusi con 3 gol segnati (attualmente e capocannoniere ex aequo con altri 5 giocatori). Il giocatore, nato a Lione e cresciuto in Francia, piaceva molto a Daniele De Rossi per sostituire Lukaku,destinato ad altri lidi, e Abraham, possibile partente nel mercato estivo 2024. A questo punto lapotrebbe puntare su Alexander Sorloth, bomber norvegese del Villarreal.