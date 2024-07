Conte discorso da brividi alla squadra a Dimaro | il messaggio del tecnico

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Antonioscuote il Napoli con unmotivazionale. Calciatori stremati ma prontisfida. Obiettivo: tornare al vertice. Ildisqudra Il primo giorno del Napoli di Antonioha lasciato il segno. Un allenamento intenso e unmotivazionale hanno gettato le basi per quella che si preannuncia come una stagione di riscatto per gli azzurri.Secondo quanto riportato da Il Mattino,ha lanciato unchiaro: “Ricordiamoci che solo con l’impegno si torna in alto“. Queste parole incarnano il nuovo slogan del Napoli: “Amma faticà” (Dobbiamo lavorare). Un mantra ripetuto più volte dalleccese: “Lavoro, lavoro, lavoro”. Allenamento intenso: la nuova normalitàha imposto subito il suo ritmo, facendo arrivare lanel primo pomeriggio per un allenamento alle 17:30.