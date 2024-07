Barazzutti | Contro Musetti altro che accanimento si parla sempre e solo di Sinner Fanpage

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2024): «c’è stato un, sidi» () Corrado, ex ct della Nazionale di tennis e oggi nello staff di, hato adi Lorenzo, della sua semifinale a Wimbledon (oggiDjokovic) e si è tolto qualche sassolino. “che. Una parte di stampa ad un certo punto ha criticato tutto e tutti. Addirittura qualcuno ha detto che Lorenzo non è adatto e non è pronto per giocare degli Slam. Ho anche ho la sensazione chevenga un po’ sottovalutato. Poi naturalmente tutte le attenzioni sonostate nei confronti diche è il numero uno al mondo”. “Tutti fanno il confronto con Jannik, ma secondo me con un occhio molto superficiale e poco obiettivo.