Autonomia Differenziata le opposizioni del Lazio depositano la richiesta di referendum

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 luglio 2024 – “Contro la legge sull’che spacca il Paese, attenta all’unità nazionale e aumenta le disuguaglianze, anche nelabbiamo depositato unadi indizione diabrogativo”. Lo comunicano in una nota i capigruppo Mario Ciarla (Partito Democratico), Adriano Zuccala’ (Movimento 5 Stelle), Marietta Tidei (Italia Viva), Claudio Marotta (Alleanza Verdi Sinistra), Alessandra Zeppieri (Polo progressista), Alessio D’Amato (Azione e rappresentante del gruppo Insieme per il). “Questa cosiddettacostituisce un vulnus al quale intendiamo porre rimedio insieme a tutte le cittadine e i cittadini che, da Nord a Sud passando per il Centro, sanno che questo provvedimento rappresenterà una sciagura per tutti – aggiunge l’opposizione.