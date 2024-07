A San Lorenzo Maggiore la tradizionale trebbiatura del grano in onore a Maria SS della Strada

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBilancio più che positivi per i festeggiamenti inalla Madonnache si sono tenuti lo scorso weekend alla Piana di SanMaggiore dove ancora una volta si è rinnovato l’amore e la devozione per la Vergine Santissima. Il tutto organizzato nei minimi particolari dal Comitato Festa in collaborazione con la parrocchia. Nel corso di queste settimane in cui la Madonna è al Suo Santuario è stata meta di pellegrini devoti che hanno fatto la cosiddetta “Scala Santa”, una scalinata che conduce alla criptachiesa dove si può vedere il luogo del ritrovamentoMadonna. Domenica scorsa si è svolta lafesta delalla presenza del vicesindaco di SanMaggiore,Ruggiero, il vicesindaco di Casalduni Luigi Nave e il sindaco di Paupisi Salvatore Coletta.