Welfare Maderna Lundbeck Italia | Perimetro tra vita personale e lavorativa è cambiato

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (Adnkronos/Lab) - "Sicuramente l'equilibrio del bilanciamento trae quella professionale si basa su un processo molto dinamico che cambia, che muta e quindi non è mai semplice. Abbiamo visto che bisogna ricorrere a tanta energia, tenacia e determinazione sia lato aziende e organizzazioni, sia lato istituzioni. Soprattutto perché negli ultimi anni il confine, iltraè decisamente". A dirlo oggi Raffaella, People & Communication Director, intervenendo all'appuntamento Adnkronos Q&A ‘La cura delle persone', in corso al Palazzo dell'Informazione, in occasione della Giornata mondiale della popolazione. "Chiaramente - sottolinea - una persona che sente di potersi esprimere al meglio all'interno della propria organizzazione è una persona che ha un benessere psicologico, mentale, fisico ottimale, quindi ha la possibilità di produrre di più in modo motivato e quindi questo ovviamente è anche un circolo virtuoso per attrarre persone all'interno della propria organizzazione".