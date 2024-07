Welfare Bellucci | In Italia situazione difficile il tasso natalità è in calo e la speranza vita più lunga

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (Adnkronos/Lab) - "Insiamo in unaparticolarmente, abbiamo undiche costantemente scende sotto i 400mila nati, abbiamo quello che viene definito l'inverno demografico, che non è una notizia di questi anni, è un andamento che va avanti da 20 anni, 30 anni, insomma costantemente andiamo a diminuire. Abbiamo anche unadisempre più. Noi siamo il primo paese in Europa per numero di anziani, il secondo al mondo dopo il Giappone, abbiamo 14 milioni di abitanti attualmente, nel 2050 arriveremo dal 24 al 34%. E questa è una bellissima cosa, perché vuol dire che insi vive di più. Siamo arrivati straordinariamente a 22mila anziani. Siamo centenari, che è un numero inimmaginabile 30 anni fa.