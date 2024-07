UFFICIALE- Di Lorenzo ha deciso il suo futuro | la lettera ai tifosi del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Giovanni Dihail suoe lo ha comunicato con unapubblicata sui propri canali ufficiali e su quelli della società. Giovanni Diha finalmente comunicato la sua decisione sulal. Dopo le tumultuose settimane, caratterizzate dagli annunci sul suo addio effettuati dal suo agente Giuffredi, il capitano ha fatto definitivamente chiarezza attraverso unapubblicata sui canali social del club. Di seguito il suo testo: Caridel, nelle ultime settimane il nostro amore è stato un po’ “scumbinato”, come quello che cantava Pino Daniele in una sua bellissima canzone. Succede anche nelle storie più belle e intense di vivere momenti di crisi. Tutti quelli che come noi portano l’azzurro nel cuore sono reduci da 12 mesi difficilissimi.