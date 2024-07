Ue Fratelli d’Italia verso il ‘no’ a von der Leyen Procaccini | Libertà di voto in Ecr ma al momento non ci sono le basi per un sostegno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Se non si tratta di una rottura definitiva poco ci manca. A una settimana daldi fiducia del Parlamento europeo sulla candidatura di Ursula von deralla presidenza della Commissione, dafanno sapere che non ci, al, le condizioni per un appoggio alla capa di Palazzo Berlaymont. L’accordo che sembra ormai siglato con Ppe, Socialisti, liberali di Renew e anche Verdi offre relativa sicurezza alla politica tedesca e questo ha fatto sì che i Conservatori, e in particolar modo Giorgia Meloni, non fossero più fondamentali per il raggiungimento di una maggioranza parlamentare. La decisione definitiva verrà presa solo dopo l’incontro tra von dere il gruppo conservatore, il 16 luglio, ma dalle parole del capogruppo, Nicola, e dalle indiscrezioni circolate nelle ultime ore sembra che quella tra Ecr e la candidata di punta del Ppe sia una distanza difficile da colmare.