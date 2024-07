Tour de France 2024 tappa 12 | tris di Girmay Roglic cade Ordine d' arrivo e classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Villeneuve-sur-Lot (Francia), 11 luglio- La12 deldeporta la carovana da Aurillac a Villeneuve-sur-Lot dopo 203,6 km caratterizzati dalle cadute: se Tadej Pogacar se la cava con uno spavento, Primozrimedia una bella botta nel finale che gli costa 2'27'' ingenerale ma soprattutto tanti interrogativi sul prosieguo della sua Grande Boucle. Al dolore dello sloveno fa da contraltare la gioia di Biniam, che cala ilsfruttando una volata caotica proprio a causa di quanto accaduto prima. Anche la13, la Agen-Pau di 165,3 km, con 2 GPM di quarta categoria in programma, si preannuncia ancora adatta ai velocisti. La cronaca Dopo aver già perso ieri Tim Declercq (Lidl-Trek), un altro gregario storico come Michael Morkov (Astana Qazaqstan Team) abbandona la sua ultima Grande Boucle: al via non c'è neanche Fred Wright (Bahrain Victorious), arrivato fuori tempo massimo, mentre strada facendo si ritirano Pello Bilbao (Bahrain Victorious) e Fabio Jakobsen (Team DSM-Firmenich PostNL).