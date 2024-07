Strade del centro ‘sotto i ferri’ Asfaltature per duecentomila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nuovesono previste nelstorico di Faenza. La scorsa settimana la Giunta manfreda ha infatti approvato il progetto esecutivo attraverso il quale saranno eseguite opere di manutenzione stradale in alcunecentralissime. Si tratta di via XX Settembre, via Cà Pirota, via Zanelli, piazza II Giugno, un tratto di via Cavour e un tratto di via Ughi. Nello specifico, nelleelencate, allo scopo di mantenere le condizioni di viabilità e di fruizione rispondenti all’uso, alle prescrizioni del Codice della Strada e alla vigente normativa per una maggior tutela della pubblica incolumità, si prevede di realizzare un nuovo tappeto di usura con bitume di circa 4 centimetri di spessore, che seguirà alla fresatura dello strato superficiale per uno spessore di 1-3 centimetri.